Брак суддів в Україні: реформа застрягла, тисячі справ не розглядаються

Судова реформа застрягла. Попри створення Антикорупційного суду, що називають справжнім проривом, з іншими судами справжня біда. В деяких районах країни, на дверях судових будівель замки висять по кілька років і тисячі справ зависли в повітрі.

З одного боку суспільство не безпідставно обурюється корумпованістю суддів та суперечливими рішеннями нинішньої Феміди, а з іншого – суддів катастрофічно бракує.

За останні 3,5 роки їхня кількість зменшилася на третину. Із 9 тисяч до майже 6.

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Стара зарплата судді – в середньому 10 тисяч гривень. Після переатестації суддям підвищують зарплату чи не втричі. Та пройти сито – справа не швидка. Вища кваліфікаційна комісія проводить співбесіду і перевіряє досьє на кожного суддю.

Першими призначили людей на Донбас, де було зовсім скрутно, та в апеляційні суди, бо це вже остання інстанція. Наразі ж розглядають документи 9 сотень претендентів. Кажуть, що працюють чи не цілодобово, та процес розгляду триватиме щонайменше до кінця року. Та і тоді вакансій вистачатиме – більше 2 тисяч місць.

Нагадаємо, все, що потрібно знати про Антикорупційний суд.

Опубліковано Серпень, 15 в 10:32



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