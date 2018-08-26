Будь сміливим, решта – легко. Ким був Джон Маккейн

Велика втрата для США і для України – сьогодні вночі, на 81 році життя, помер сенатор-республіканець Джон Маккейн – він був безжальним критиком режиму Путіна і одним з найкращих друзів України.

Маккейн надихався Майданом,коли приїжджав до нас холодної зими, а вже потім, у час окупації та війни, яку розпочав Кремль, підтримував Україну.

Саме завдяки його активній позиції, США запроваджували все нові і нові санкції проти Росії, а наша армія отримувала додаткові гроші від Америки на оборону та смертельні Javelin.

Розпочав політичну кар’єру в Аризоні. 1982 року став конгресменом від Республіканської партії. Згодом – сенатором. Пробував змагатися і за президентське крісло. 2008 програв демократу Бараку Обамі.

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Відверто називав речі своїми іменами – війну – війною, агресора – агресором. Росія – це бензоколонка, яка прикидається країною. Це нація, економіка якої спирається виключно на поставки нафти і газу.

Джон Маккейн помер у колі родини, а поховають сенатора в місті Анаполіс.

Нагадаємо, у липні 2017 року у сенатора виявили гліобластому під час операції з видалення гематоми з-під ока. У тому ж місяці він переніс операцію на мозку і в кінці липня повернувся на роботу в Сенат США. Кілька днів тому сім’я сенатора повідомила про відмову від лікування.

Опубліковано Серпень, 26 в 13:56



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