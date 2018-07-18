Будь-якої миті може вибухнути! У Бориславі нафта зливає підвали

Чи доживемо до ранку? Із таким запитанням щовечора засинають мешканці чотириповерхівки у Бориславі. У підвалі їхнього будинку – маслянисті потоки й вибухонебезпечний нафтовий газ.

Так відгукується жителям промислове минуле міста. У 19 столітті Борислав був відомим на увесь світ своїми родовищами чорного золота. За обсягами його видобутку містечко було третім на земній кулі. Тепер же люди ладні від нього відмовитися, аби просто не боятися за власне життя.

Колишні нафтові копанки розмивають грунт та найстрашніше – чорне золоте заливає підвали багатоповерхівок. Мешканці будинку на вулиці Чорновола у власних оселях почуваються в небезпеці.

Декілька років тому прямісінько під їхніми вікнами зафонтанувала нафта. З часом вона дісталась до підвальних приміщень. Люди помітили, шо маслянистих слідів побільшало.

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Досі рідину з-під будинку час від часу вичерпували. Нафтову яму прикривають лише дошки. А за якихось 30 м від неї – дитячий майданчик. Через це мешканці хочуть, аби їх із небезпечного будинку відселили. Кажуть: оббили не один поріг, але марно.

Щоправда, за цей рік двом родинам у міськраді таки допомогли переїхати. Їхні квартири на першому поверсі визнали непридатними й людей переселили. Для решти грошей нема, каже мер Борислава.

Люди налякані: а якщо раптом хтось випадково кине тут недопалок або чиркне сірником. Може повторитись лихо майже півстолітньої давнини. Тоді в Бориславі через нафтовий газ злетіла в повітря багатоповерхівка, 18 людей загинули. Цілком реально, що подібне може повторитись, нагадують у інституті газу.

Еколог каже, на місті Борислава майже 5 тисяч колишніх і нинішніх свердловин. І закупорити нафту у трубах – малоймовірно. Найправильніше – поступово але неухильно відсиляти людей, аби не сталось грандіозного вибуху з численними жертвами.

До слова, Трамп вимагає від ОПЕК знизити ціни на нафту.

Опубліковано Липень, 18 в 10:17



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