Була під наркотиками: висновок експертизи МОЗ України по Зайцевій

У Харкові знову судять учасників моторошної аварії водійку Лексуса Олену Зайцеву та водія Фольксвагена Геннадія Дронова. Нагадуємо, тоді загинуло 6 людей, ще 6 були травмовані. Сьогодні допитують третього експерта науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса, яка також не змогла встановити швидкість автомобілів.

Висновок спеціалізованого центру підпорядкованого міністерству охорони здоров’я, це найкомпетентніший орган в Україні який займається вивчення стану наркотичного чи алкогольного сп’яніння. Згідно з цього висновку, 20-річна Олена Зайцева, на момент ДТП, перебувала у стані наркотичного сп’яніння.











Була під наркотиками: висновок експертизи МОЗ України по Зайцевій / 6 фотографий

Чому саме це не вдалося зробити, і які дані брали для вираховування механізму аварії – має пояснити спеціаліст. Однак найголовніша новина сьогоднішнього дня стосується стану, в якому кермувала автомобілем 20-річна Олена Зайцева під час ДТП.

Відомо, що перший аналіз сечі встановив опіати в організмі водійки, а от детальний аналіз спеціалісти зробити не змогли, через те, що не вистачило біологічної речовини – і сечі, і крові. В прокуратурі ж казали – вони не знають чи багато опіатів чи мало, і що це взагалі залишки медичного препарату, а не наркотиків.

Тому знайдені опіати не додали як обтяжуючу обставину, а лише як ті, що характеризують особу. До речі, не ясно як саме опіати характеризують особу – добре чи погано. Прояснити питання могла б спеціаліст наркоцентру Олена Федірко – вона оглядала Зайцеву, написала про хитку ходу, звужені зіниці, і невиконану пальце-носову пробу , вона ж вписала опіати в результат аналізу.

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Однак жінка зникла, коло замкнулося і суд врешті міг відмовитися від допиту важливого свідка.

Однак представниця потерпілих Лариса Матвєєва звернулася до міністерства охорони здоров`я з проханням дати свій висновок згідно з результатами харківських експертів – чи відповідають методи проведення аналізу міжнародним та українським стандартам і чи перебувала врешті Олена Зайцева у стані наркотичного сп`яніння.

З цікавого ще, поліція доповіла результати розслідування щодо автошколи, в якій навчалася Олена Зайцева, з`ясували лише, що Зайцева прогулювала навчання. А з моменту аварії, нагадаю, минуло 9 місяців. І досі не встановлено – ні хто зі спеціалістів автошколи допустив прогульницю до складання іспитів, ні хто з поліцейських екзаменував Зайцеву.

Ну а сьогодні у суді мають допитати ще одного спеціаліста інституту Бокаріусу, яка також не змогла вирахувати швидкість авто. Суд розпочнеться о другій годині.

До слова, харківські правоохоронці виявили факти прогулювання занять в автошколі Оленою Зайцевою, яка перебувала за кермом автомобіля Lexus під час страшної аварії на Сумській.

Опубліковано Липень, 31 в 16:59



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