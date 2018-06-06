Бунт у Рівненській області: закривають школу з поглибленим вивченням іноземних мов

До редакції Факти звернулися жителі селища Млинів на Рівненщині. Люди повстали проти закриття однієї із кращих шкіл області. Гуманітарна гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов на межі закриття, цього хоче керівництво ОТГ. Свої дії пояснюють оптимізацією. Бо грошей на 3 школи Млинова не вистачає, люди обурені. Кажуть, з громадою ніхто не радиться, рішення приймаються одноосібно. У те, що грошей не вистачає не вірять, підозрюють що хтось просто зазіхнув на приміщення, яке знаходиться біля річки у тихому, затишному місці.

Останній дзвоник вже пролунав, та Млинівська гуманітарна гімназія не порожніє. Учні разом з батьками ледь не щодня ходять до школи, бояться що її закриють.

Гімназія із поглибленим вивченням іноземних мов. Програма для понад трьохсот дітей суттєво відрізняється від звичайної шкільної. Уроки по 30 хвилин модулями, утім торік керівництво Млинівської громади захотіло переселити гімназію у будівлю третьої школи, об’єднавши обидва заклади. Все начебто через нестачу грошей.

Не відоме майбутнє і для вчителів, пенсіонерам уже вказали на двері.

У гімназії є все необхідне – спортзал, їдальня, комп’ютерний клас. Директор ледь стримує сльози.

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Таку оптимізацію керівництво об`єднаної громади пояснює зменшенням фінансування освіти.

Поговорити з головою ОТГ впродовж двох днів не вдалося. Кажуть – щойно вийшовши з однієї відпустки у день нашого приїду пішов в іншу, обов’язки виконує секретар. Пояснює – оптимізація назріла, бо цього року держава дала менше на 6 мільйонів гривень.

Засідання сесії обурені люди цього разу зірвали. Доля гімназії має визначитися вже наприкінці червня, громада обіцяє боротися до кінця. Навіть погрожують вдатися до радикальних кроків – перекриття доріг та голодування.

До слова, у центрі Львова на голову перехожим падають залишки фасаду.

Опубліковано Червень, 06 в 17:26



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