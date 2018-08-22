Бутильована, артезіанська чи доочищена: результати експертизи води у Миколаєві

Більшість жителів Миколаєва сумніваються у якості питної води, яку набирають в кіосках. У липні в міському водогоні знайшли кишкову інфекцію, а в січні десятки людей захворіли на гепатит А. Ймовірним джерелом назвали саме доочищену воду. Однак, державні органи не контролюють якість питної води з кіосків.

У фірмі з продажу артезіанської води запевняють – всі ємності постійно дезінфікують.

У Миколаєві понад сто пунктів з продажу питної води. Одні просто очищують фільтрами воду з крану. Інші – це кіоски та автомати з продажу артезіанської води на розлив.

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Після розголосу проблем з водою, у держпродспоживслужбі перевірили 20 зі 100 пунктів. Вона виявилась придатною для вживання. Однак, сама керівниця управління п’є лише ту воду, яку купує у пляшках в магазині. Каже – своя пляшка, яку ви використовуєте багато разів і не миєте – от що може стати джерелом зараження води.

Люди повинні дбати про себе самі – дотримуватись правил гігієни, мити тару і цікавитися результатами аналізів, які щомісяця має робити постачальник.

До слова, в Україні може здорожчати вода.

Опубліковано Серпень, 22 в 10:38



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