Факти / Відео / Україна / Бутильована, артезіанська чи доочищена: результати експертизи води у Миколаєві/

Бутильована, артезіанська чи доочищена: результати експертизи води у Миколаєві

Більшість жителів Миколаєва сумніваються у якості питної води, яку набирають в кіосках. У липні в міському водогоні знайшли кишкову інфекцію, а в січні десятки людей захворіли на гепатит А. Ймовірним джерелом назвали саме доочищену воду. Однак, державні органи не контролюють якість питної води з кіосків.

У фірмі з продажу артезіанської води запевняють – всі ємності постійно дезінфікують.

У Миколаєві понад сто пунктів з продажу питної води. Одні просто очищують фільтрами воду з крану. Інші – це кіоски та автомати з продажу артезіанської води на розлив.

Дивіться: Вода стане важливішою за нафту! Дослідження українського вченого у Голландії

Після розголосу проблем з водою, у держпродспоживслужбі перевірили 20 зі 100 пунктів. Вона виявилась придатною для вживання. Однак, сама керівниця управління п’є лише ту воду, яку купує у пляшках в магазині. Каже – своя пляшка, яку ви використовуєте багато разів і не миєте – от що може стати джерелом зараження води.

Люди повинні дбати про себе самі – дотримуватись правил гігієни, мити тару і цікавитися результатами аналізів, які щомісяця має робити постачальник.

До слова, в Україні може здорожчати вода.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Коли у Києві включать гарячу воду
Як правильно рятувати людину, що тоне і вберегтися самому
5 смертей за добу: як не потонути та в кого просити допомогу
В Україні може здорожчати вода
Хороший масаж серця ламає ребра: нові методики порятунку на воді у Бердянську
Вода
Нові тарифи на воду у Києві: розмір та види (ІНФОГРАФІКА)
Вода стане важливішою за нафту! Дослідження українського вченого у Голландії
Вода
Відключення води у Києві (СПИСОК ВУЛИЦЬ)  

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка