Били молотком по п’ятах та кололи цвяхами: у Харкові судять псевдо-колекторів

У Харкові судять банду псевдо-колекторів, на рахунку яких жорстокі тортури та вбивство. Зловмисники били зв’язаних людей молотком по п’ятах до непритомності, кололи цвяхами.

Усе для того, аби отримати з них великі гроші. За даними слідчих, на їхньому рахунку три викрадення, одна жертва не витримала знущання і померла.

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Зловмисники хитрі і безжальні, тиснуть на свідків і жертв – одна з потерпілих уже більше року під державною охороною, адже боїться за власне життя. Однак, попри це суд випускає ватажка банди з-під варти, і сьогодні вирішувалося питання чи відпустити із СІЗО і решту учасників угруповання.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, cкількох росіян судять в Україні за війну.

Опубліковано Вересень, 03 в 21:41



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