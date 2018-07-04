Биті вікна і п’яні водії: якими маршрутами Харкова та чому їздити найнебезпечніше

Побиті вікна, додаткові місця для пасажирів та водії у стані алкогольного сп’яніння – в кожній четвертій харківській маршрутці їздити небезпечно. Поліція проводить операцію Перевізник – за 2 місяці склали понад 800 адмінпроколів щодо порушення технічного стану транспорту. Тим часом, вартість проїзду в маршрутках тільки зростає.

За рік на третину, це обурює пасажирів. Факти відправилися в рейд з патрульними аби на власні очі побачити стан автобусів у місті та області.

Перехрестя вулиці Одеської та проспекту Гагаріна. Саме сюди з області щодня їдуть тисячі людей на роботу та навчання. Скаржаться, автобуси іржаві, брудні, водії стартують на жовтий, або різко гальмують. І це в той час, коли проїзд на маршрутках тільки дорожчає – за останній рік у міських автобусах виріс з 5 грн до 8. В області до сотні гривень.

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Із квітня у Харкові та області триває рейд Перевізник. Після аварії за участі автобусів у Кривому Розі, коли загинули 11 людей – поліція вирішила перевірити громадський транспорт. Факти йдуть з ними у рейд. Селище Пісочин, тут курсують приміські та автобуси дальнього сполучення. Зупинили перший ліпший – лобове скло розбите.

З автобуса вийшло майже сорок людей, хоча за інструкцією взагалі не передбачені стоячі місця. За це водій сплатить штраф.

Операція Перевізник триває, патрульні просять пасажирів у разі виявлення фотографувати технічні несправності маршруток, запам`ятати номер автобуса і повідомляти у поліцію.

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Опубліковано Липень, 04 в 15:47



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