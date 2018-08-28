Битва за Південний Буг: чому обміліла річка та хто винний
Битва за Південний Буг розгорнулася на Миколаївщині. Робота відновленої Мигіївської гідроелектростанції заважає розвитку туризму і спорту та знищує рибу у заповіднику, створеному вздовж річки.
Через зниження рівня води може зникнути один з останніх потужних порогів в країні – Мигіївський.
Там, де завжди була вода, стирчить каміння. Раніше на цих порогах масово сплавлялися на рафтах спортсмени. Нині ж довелося скасувати осінні змагання з каякінгу.
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Приватний власник ГЕС проблеми не бачить, мовляв, працює законно. А обласне управління екології закликає усі гілки влади терміново розібратись у ситуації. Після введення ГЕС у експлуатацію Південний Буг обмілів.
До слова, київські забудовники взяли московські методи. Вони нищать пам’ятки історії України.
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