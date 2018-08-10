Чекали майже століття: у невеличкому селі на Вінничині з’явився новий міст

Міст, якого чекали майже століття, нарешті з’явився у семитисячному селищі Сутиски на Вінничині. Населений пункт роз’єднаний річкою. І як тільки бодай невеличка повінь – півсела відрізані від цивілізації.

Весь цей час переправою тут слугував дерев’яний міст – який з роками перетворився на хитку кладку. П’ять років тому в селі сталася масштабна повінь, яка і змусила владу діяти.

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Новий міст спорудили на совість. Нова переправа може витримати 60 тонн. Міст вищий від старого на півтора метра і це вбереже від повені.

На будівництво переправи витратили понад 3 мільйони гривень. Селищний голова переконує, якби до прохань людей дослухались у міністерствах, то ще в 14 році збудували міст за мільйон. Помпезного відкриття не планують. Бо міцна переправа, яку чекали майже століття, – то вже для людей свято

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Опубліковано Серпень, 10 в 11:07



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