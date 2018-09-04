Через борги лікарні, школи та садки Сміли 2 день без води
70-тисячна Сміла другу добу без води. Напередодні Черкасиобленерго відключили місцеве комунальне підприємство Водгео від електропостачання.
Воно заборгувало енергетикам понад 4 мільйони гривень. У школи і садочки діти йшли сьогодні зі своєю водою. У лікарні воду зранку підвозили, але тільки технічну.
Планові операції в міській лікарні поки відмінили, пацієнтів, за можливості, виписують. Підвозити всьому місту воду одночасно бракує техніки.
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Завтра до 5 години вечора міська влада Сміли має надати енергетикам графік реструктуризації заборгованості, аби уникнути подальших відключень електроенергії. Але такого шантажу люди не розуміють, і вимагають, аби чиновники не робили городян заручниками своїх розбірок.
А ось школи Вінниці перевели на нову систему очищення води.
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