Через борги лікарні, школи та садки Сміли 2 день без води

70-тисячна Сміла другу добу без води. Напередодні Черкасиобленерго відключили місцеве комунальне підприємство Водгео від електропостачання.

Воно заборгувало енергетикам понад 4 мільйони гривень. У школи і садочки діти йшли сьогодні зі своєю водою. У лікарні воду зранку підвозили, але тільки технічну.

Планові операції в міській лікарні поки відмінили, пацієнтів, за можливості, виписують. Підвозити всьому місту воду одночасно бракує техніки.

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Завтра до 5 години вечора міська влада Сміли має надати енергетикам графік реструктуризації заборгованості, аби уникнути подальших відключень електроенергії. Але такого шантажу люди не розуміють, і вимагають, аби чиновники не робили городян заручниками своїх розбірок.

А ось школи Вінниці перевели на нову систему очищення води.

Опубліковано Вересень, 04 в 20:03



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