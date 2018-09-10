Через правду немає де жити: у Києві виселили хлопця з оплаченого гуртожитку

Щойно батьки повернулися до Луцька, його одразу виставили за двері гуртожитка, розповідає першокурсник Михайло Хвень. Півтора тижні тому він показав, у які умови поселили студентів коледжу будівництва, архітектури та дизайну. Стеля вкрита пліснявою, обідраний лінолеум і рукомийник – без крана. Після сюжету у Фактах хлопця виселили з оплаченої кімнати.

Комендант по телефону радить батькові ще раз поговорити з директором коледжу. І цього разу критикувати не гуртожиток, а себе.

Які умови у гуртожитку – хоче показати і студентка Дарина Орлик. Але комендант виштовхує оператора на вулицю і зачиняє двері, а журналістів і студентів залишає всередині. Дві години знадобилося журналістам і поліцейським, щоб пояснити коменданту: студентка може запросити журналістів до себе в гості.

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Пліснява на стінах, потріскана плитка, обдерта підлога. А ще брак гарячої води. Але молодь змушена терпіти ці умови та лихослів’я коменданта.

Хто повинен захистити права студентів і вгамувати норов коменданта – ми запитали в обласному департаменті освіти. Та й тут журналістам не раді, навіть по телефону.

До директора ми зверталися три дні поспіль. Та він часу не знайшов – ні для студента, якого виселили, та його батька, ані для журналістів.

До слова, антисанітарія і 8 людей у кімнаті – жахливий стан гуртожитків в Україні.

Опубліковано Вересень, 10 в 22:05



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