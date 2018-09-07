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Черга з автівок на трасі: на Черкащині люди перекрили дорогу

На Черкащині люди знову вийшли перекривати дорогу. Півтора року тому вони вже блокували проїзд і вимагали відремонтувати півсотні кілометрів траси Золотоноша-Драбів, але за цей час жодного трактора чи катка не бачили. Між тим дорога чимраз більше руйнується і схожа не на шлях, а на напрямок.

Дорогу перекрили одразу в двох напрямах. Тут швидко утворилася черга з автівок. Швидку і рейсові автобуси пропускають, інші водії стоять. Кажуть – людей розуміють. Терпець людей увірвався вдруге. Торік вони вже перекривали дорогу, але марно.

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З людьми і керівництво району. Пояснюють, ще навесні відбувся тендер, підрядник готовий працювати, та грошей нема.

Люди сподіваються, що цього разу їх почують. Кажуть, налаштовані рішуче. На 17 вересня запланували перекрити трасу Харків-Київ.

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