Черга з автівок на трасі: на Черкащині люди перекрили дорогу
На Черкащині люди знову вийшли перекривати дорогу. Півтора року тому вони вже блокували проїзд і вимагали відремонтувати півсотні кілометрів траси Золотоноша-Драбів, але за цей час жодного трактора чи катка не бачили. Між тим дорога чимраз більше руйнується і схожа не на шлях, а на напрямок.
Дорогу перекрили одразу в двох напрямах. Тут швидко утворилася черга з автівок. Швидку і рейсові автобуси пропускають, інші водії стоять. Кажуть – людей розуміють. Терпець людей увірвався вдруге. Торік вони вже перекривали дорогу, але марно.
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З людьми і керівництво району. Пояснюють, ще навесні відбувся тендер, підрядник готовий працювати, та грошей нема.
Люди сподіваються, що цього разу їх почують. Кажуть, налаштовані рішуче. На 17 вересня запланували перекрити трасу Харків-Київ.
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