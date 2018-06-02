Факти / Відео / Україна / Червона картка Путіну: як у Харкові, Києві та Дніпрі підтримують Сенцова/

Червона картка Путіну: як у Харкові, Києві та Дніпрі підтримують Сенцова

Червону картку Кремлівському режиму нині показали у багатьох містах України. Це – частина акції на підтримку політв’язнів, зокрема – режисера Олега Сенцова, який оголосив безстрокове голодування. І не вживає їжі вже 20-й день.

Флешмоби присвятили відкриттю чемпіонату світу з футболу в Росії, щоб звернути увагу світової спільноти і домогтися звільнення усіх українських політв’язнів.

Центр Харкова. Майбутня режисерка Вікторія, студентка місцевого вишу, зачитує імена українців, незаконно ув’язнених Кремлем за політичними мотивами. Голодування кремлівського політв`язня Олега Сенцова, каже, вразило настільки, що просто не змогла не прийти. Майже сотня харків`ян вимагають від Кремля свободи для українського режисера.

Читайте: ​​#FreeSentsov: акція у Європарламенті з вимогою звільнити Сенцова

В Києві кількасот активістів, одягнених у тюремні роби та закуті в символічні кайдани, пройшлися Майданом. Встановили там величезний стенд з написом Червона картка для Кремля від Києва. Учасники акції сподіваються, що потужна підтримка з дому дасть Сенцову сил у його боротьбі.

Червону картку Путіну показали і в Дніпрі. Акцію почали з молебню. Священики поіменно назвали кожного із 73 політв’язнів та помолилися за них.

Нагадаємо, акція є частиною глобальної кампанії #SaveOlegSentsov. Загалом акції підтримки українських політв’язнів пройдуть у понад 30 містах по всьому світу.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Волонтер із США поселився у селі та вчить дітей мові та музиці
Електронний пастух і відбірні трави – молочний бізнес в Україні
День Києва: як змінювалась столиця за останні десятиріччя
Зі школи – в лікарню! Результати експертизи щодо отруєння дітей
Кібербезпека країн: як захищається Україні і хто нам допомагає
Масштабна реконструкція в Україні: де з’являться нові злітні смуги
Енерготарифи в Нідерландах: чим відрізняються від України
нарциси
На Закарпатті розквітли мільйони нарцисів з Червоної книги – як подивитись, ціни

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка