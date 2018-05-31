Червоний голод. Війна Сталіна з Україною – книга про геноцид народу

Про Україну дедалі більше говорять західні журналісти. Зокрема цікавляться історією нашої держави. Про Голодомор написала книжку польсько-американська письменниця і журналістка Енн Епплбом. І презентувала її напередодні на книжковому арсеналі.

Голодомор 1932-1933 років забрав життя від 2 до 10 млн українців. Історики досі не можуть назвати точної цифри. Адже говорити відверто про цю трагедію почали тільки після того, як Україна здобула незалежність. Голодомор визнали геноцидом українського народу кількадесят країн. Ця тема дедалі більше приваблює іноземних істориків та журналістів.

Нову книжку Червоний голод. Війна Сталіна з Україною презентувала напередодні в Києві польсько-американська історик і журналістка Енн Епплбом.

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Епплбом написала кілька книжок про Україну. Зокрема Між сходом і Заходом. А за книгу про Гулаг здобула Пулітцерівську премію – найвищу журналістську нагороду. Червоний голод. Війна Сталіна з Україною вийшла у Британії та США. Книжку вже перекладено кількома мовами. Вона насамперед розрахована на західну аудиторію. Там про Голодомор і досі знають дуже мало.

Енн Епплбом – одна з небагатьох західних журналістів, яка постійно говорить про тоталітаризм та злочини комуністичного режиму проти українців. Її сміливо можна назвати промоутером України у світі.

До слова, нові методики у школах, як навчатимуть дітей англійській мові.

Опубліковано Травень, 31 в 11:44



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