Червоний терор: як 100 років тому більшовики закатували 1,5 млн українців

100 років тому більшовицька Росія влаштувала Червоний терор, оголосивши таким чином боротьбу з контрреволюцією, шляхом ізолювання і фізичного знищення опонентів. І це були нелюдські тортури: в одній лише Україні Харківське НКВС практикувало скальпування і знімання “рукавичок” із зап’ястків, у Полтаві і Кременчуці священиків саджали на палю. В Одесі офіцерів прив’язували ланцюгами до дощок, вставляли в топки й смажили живцем. Більшовики не просто убивали українців, а й катували. Відривали голови, кидали в окріп та навіть спалювали живцем. Жорстокість катувань перевершувала сталінські і все те, що творили нацисти.

Загалом з 1918 до 1921 року більшовики закатували півтора мільйона українців. Для червоних насилля було єдиним способом утримати владу.

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Та нині про трагедію сторічної давнини в Україні мало хто знає. Ця сторінка історії і досі повністю не вивчена. Адже тривалий час радянська влада всіляко намагалася приховувати правду від суспільства.

А після Червоного терору репресивна машина радянського союзу запрацювала на повну. І знищення та репресії власного народу для тодішньої влади стало нормою. Вони морили людей голодом, а у 1937 році Сталін оголосив про великий терор. Тоді за два роки нквдисти замордували понад 2 мільйони українців. Знищивши цвіт нації – українську інтелігенцію.

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Опубліковано Вересень, 05 в 13:54



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