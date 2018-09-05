Факти / Відео / Україна / Червоний терор: як 100 років тому більшовики закатували 1,5 млн українців/

Червоний терор: як 100 років тому більшовики закатували 1,5 млн українців

100 років тому більшовицька Росія влаштувала Червоний терор, оголосивши таким чином боротьбу з контрреволюцією, шляхом ізолювання і фізичного знищення опонентів. І це були нелюдські тортури: в одній лише Україні Харківське НКВС практикувало скальпування і знімання “рукавичок” із зап’ястків, у Полтаві і Кременчуці священиків саджали на палю. В Одесі офіцерів прив’язували ланцюгами до дощок, вставляли в топки й смажили живцем. Більшовики не просто убивали українців, а й катували. Відривали голови, кидали в окріп та навіть спалювали живцем. Жорстокість катувань перевершувала сталінські і все те, що творили нацисти.

Загалом з 1918 до 1921 року більшовики закатували півтора мільйона українців.  Для червоних насилля було єдиним способом утримати владу.

Читайте: Реабілітація жертв репресій: хто може отримати допомогу

Та нині про трагедію сторічної давнини в Україні мало хто знає. Ця сторінка історії і досі повністю не вивчена.  Адже тривалий час радянська влада всіляко намагалася приховувати правду від суспільства.

А після Червоного терору репресивна машина радянського союзу запрацювала на повну. І знищення та репресії власного народу для тодішньої влади стало нормою. Вони морили людей голодом, а у 1937 році Сталін оголосив про великий терор. Тоді за два роки нквдисти замордували понад 2 мільйони українців.  Знищивши цвіт нації – українську  інтелігенцію.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що російські силовики прийшли з обшуками до кримських татар

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Російські танки у Чехословаччині: що спільного між Празькою весною та Донбасом
Політики
Політичні лідери незалежної України: від дисидентів до поетів
Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ)
До €1800 за людину! ЄСПЛ зобов’язав РФ виплатити компенсації за борги СРСР
Кремль
У Кремлі допускають розпад РФ за сценарієм СРСР
Фантомні болі та доля СРСР. Чим закінчиться для РФ війна з Україною
Олег Скрипка
Скрипка: Війна на Донбасі – це агонія СРСР
Зрізати чи накрити. В’ятрович запропонував декомунізувати Батьківщину-мати
Росія може розпастися на наступному тижні – Джемілєв

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка