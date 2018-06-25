Chevrolet Camaro 68-го року і Запорожець! Драг-рейсінг у Луцьку

Луцький військовий аеродром здригається від ревіння моторів, але не літаків, а швидкісних автомобілів, вони змагаються у дрег-рейсінгу – перегони по прямій, дистанція 402 метри.

Під капотом тисячі кінських сил – професійні пілоти чаклують аби вдало подолати дистанцію.

Перед змаганнями перевіряють усе – ходову, двигун та гуму. Досвідчені пілоти зізнаються: їздити плитами, якими встелений аеродром, непросто. Такі колеса люблять рівну поверхню – втім, це додає азарту. Як от на Запорожці, від якого свого лишилося лише значок та фари. Решта переобладнали для дрег-рейсінгу.

Машина так швидко розганяється, щоб зупинитися потрібні не просто гальма, а спеціальний парашут.

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Пілот Андрій Кравченко випробовує автомобіль класу промод. Це зварені з труб рама та пластиковий кузов. На ньому українець встановив рекорд Європи ще у 2011 року – 402 метри подолав за 7 цілих 43 сотих секунди.

Чемпіон Польщі та Німеччини з дрег-рейсінгу Мартін Блаут з Варшави, в перегонах бере участь уже 15 років. Сюди приїхав на Chevrolet Camaro 68-го року випуску. Глядачі від його машини не відходили. Вражає гучний звук двигуна та неймовірна швидкість на трасі.

Учасники кажуть – через дощ їхати важче, але саме в таких умовах перевіряється талант гонщика.

До слова, колекція, що приваблює тисячі туристів – на Сумщині чоловік зібрав 50 ретроавто.

Опубліковано Червень, 25 в 22:07



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