Чому лікарям на Закарпатті не платять гроші та куди їдуть на заробітки

Ярослав – працює анестезіологом у Верховинській районній лікарні. Кваліфікований спеціаліст на руки отримує трохи більше 4 тис грн.

Іноді доводиться працювати цілодобово. Рятувати хворих допомагає у кількох відділеннях. Зарплата мізерна, утім і її не виплачують.

З медиками ледве розрахувалися за квітень. Така ситуація в усіх гірських районах. Чоловік пані Мирослави – травматолог, працює у сусідньому районі. Йому також винні зарплатню.

Верховинський – найвисокогірніший район в Україні. Рівнинних сіл тут немає.

Понад 30 тис жителів обслуговують 3 амбулаторії, а також дільнича та районна лікарні, новий корпус останньої будують уже третій десяток років. Вторинна медицина фінансується за залишковим принципом.

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У лікарні мінімізували витрати: скоротили ліжко-місця і ставки, але це не рятує. На видачу зарплати лікарям і медпрацівникам до кінця року вже не вистачає майже 2,5 млн грн.

Гірські райони переважно дотаційні. Додатково на зарплату усіх бюджетників – лікарів, освітян, працівників культури та соціальної сфери до кінця року треба ще 30 млн грн – це весь річний дохід району.

Медична галузь у горах ледь виживає, медикаментів бракує, обладнання застаріле. Та найгірше – у районах масово звільняються медпрацівники. Фахівці їдуть на заробітки до сусідніх Польщі та Чехії.

До слова, в Україні можуть скасувати медогляд.

Опубліковано Червень, 23 в 14:30



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