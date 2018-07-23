Чому відремонтовану за 16 млн дамбу у Коломиї змиває дощами

Реконструйована дамба, яка мала б захищати від повені частину Коломиї.

За проектом мали відновити понад 600 м дамби. Задля економії вирішили половину старих плит залишити, новими замінити лише геть зруйновані, частина вже зсунулася в річку. Щілини залили бетоном, який кришиться на очах.

Щоправда заліпили менше третини щілин. Решта плит стрімка вода знову підмиває і земля далі просідає. Тоді як основа під плити має бути бетонною, а дно річки устелене спеціальною захисною сіткою.

За планами тут мав бути міський пляж. Нова велосипедна доріжка також у суцільних тріщинах.

Віктор живе за 800 м від Прута. Нарікає, через спотворене технікою русло страждають довколишні жителі. Води в криницях не вистачає, а порятунку від повеней жодного. Бо замість того, щоб укріпити берег, стрімку течію направили просто під оновлену дамбу.

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Замовник реконструкції – коломийське управління комунального майна. Гроші з державного бюджету надійшли торік у листопаді. Наприкінці грудня підряднику перерахували всю суму, а це понад 16 млн грн. За документами тоді ж і здали об’єкт в експлуатацію, хоча насправді роботи почали тільки навесні. За фактом незаконного перерахування державних грошей правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

У міській раді щасливі, що гроші вберегли. Запевняють, усе начебто згідно з проектом. Та все ж запросять для перевірки незалежного технічного експерта.

Скільки ще робитимуть дамбу – невідомо. За гарантійним зобов’язанням підрядник має обслуговувати споруду п’ять років. І ніхто знає що з нею буде далі. Тим часом слідчі з’ясовують, куди витратили державні мільйони та хто прийняв в експлуатацію дамбу.

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Опубліковано Липень, 23 в 11:59



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