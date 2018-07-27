Чому власна електрика в Україні дорожча, ніж на продаж та ціни

Українська електрика для вітчизняних промислових споживачів коштує дорожче, аніж на експорт в Угорщину. Торік за кордон нашу електрику продавали по 1 грн 21 коп за кВт/год. Натомість, український бізнес платить на 14 коп більше.

Усе – через сумнозвісну формулу Роттердам+, згідно з якою ціна на вітчизняне вугілля формується відповідно до ситуації на біржі в Нідерландах й вартості доставки до України.

Скасувати формулу й таким чином знизити тарифи на електрику намагаються на законодавчому рівні. Народні депутати пропонують знизити ціну на вугілля на 10%.

Після цього на безпрецедентні 15% має подешевшати й електрика. Дотепер вона лише дорожчала й призводила до зростання цін на решту послуг, як от водопостачання чи проїзд у громадському транспорті.

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Сумнозвісну формулу Роттердам+ 2016-го року встановила Нацкомісія у сферах енергетики та комунальних послуг. Тодішній її голова Дмитро Вовк переконував, якщо вугілля на наших шахтах коштуватиме, як у порту Роттердам, плюс вартість доставки до України, це підніме вітчизняну вугільну промисловість.

У підсумку більшість українських шахт і далі проблемні. Зате суттєво подорожчала електроенергія з теплових станцій.

Нинішня ж очільниця Комісії переконує, за рік, коли в країні запрацює закон про ринок електрики, усе знову зміниться, і Роттердам+ все одно не працюватиме.

За словами голови НКРЕ, якщо на ринку запрацює принцип конкуренції, ціни згодом мають знизитися. Щоправда, чи можливо це при нинішній монополізації галузі, експерти сумніваються.

До слова, що зміниться в Україні з 1 серпня і протягом місяця – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Опубліковано Липень, 27 в 17:26



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