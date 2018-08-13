Чорна мітка для Кремля. Україна позивається на РФ до ЄСПЛ і назвала катів поіменно

Україна продовжує боротьбу з Росією на юридичному полі. Київ у шостому з початку війни позові проти Кремля прагне захистити політв’язнів, права яких порушують у російських тюрмах.

Документ об’ємний: йдеться про 71 політв’язня, докази виклали на 130 сторінках плюс майже 3 тис. доповнень. Юристи підкреслюють – важливо переконати суддів, тож обвинувачення має бути правильно підготовлене.

Зокрема, в документах є свідчення тортур, Станіслава Клиха змушували пити сироватку правди, щодо інших українців спеціально топлять у воді, підвішують за руки і ноги, підводять електричний струм. Тому Європейський суд може застосувати так зване правило 39 і вжити термінових заходів, аби врятувати життя людей.

Навіть якщо Росія захоче проігнорувати майбутнє рішення Європейського суду, яке дуже ймовірно буде не на її користь, уникнути відповідальності Москві все одно не вдасться, зважаючи на великий авторитет суду у світі.

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Для Росії вирок стане своєрідною чорною міткою. Росія не зможе нічого протиставити юридично підтвердженому документу. Саме він може стати підставою для подальшого тиску на Кремль.

Для Києва важливо, що винні російські чиновники названі поіменно. Україна ініціює створення вітчизняного списку Магнітського – цей документ створили у США і покарали російських політиків за вбивство у тюрмі юриста Магнітського, який працював на американського бізнесмена. В український список входитимуть ті росіяни, хто викрадав, незаконно засуджував і катував політв’язнів. Для винних це означатиме переслідування за межами Росії і ганьба на весь світ.

До слова, діють безсовісно! Як бойовики приховують заборонену зброю від ОБСЄ.

Опубліковано Серпень, 13 в 22:59



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