Чорні схеми у Києві: гуртожиток продали разом із людьми

Пані Надія на Грінченка, 8 мешкає понад 30 років. Це гуртожиток прядильної фабрики Бавовнянка. З часом вона збанкрутувала. Люди марно намагалися приватизувати свої кімнати. Платили комуналку і спокійно жили. Аж поки не дізналися – їх продали, причому не як гуртожиток, а як склади.

Новий власник – такий собі Ігор Оврамович Попов. Згідно з інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно гуртожиток на Грінченка він оформив на фірму ТОВ МБК Імпекс, за адресою Басейна, 5б. Але тут про таких ніхто нічого не чув. Навіть у ЖЕКу не знають.

Жодної інформації про фірму і в Інтернеті. Договір купівлі-продажу засвідчувала нотаріус Юлія Нікітенко. Хто продавець не розголошує, але завпеняє, на момент купівлі в реєстрі вже були склади, а не гуртожиток.

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А це столичне БТІ. Тут за документами будівля на Грінченка 8 – гуртожиток. Пояснюють – з 2013-го окрім них проводити технічну інвентаризацію можуть приватні контори. Відтак жодного контролю на ринку нерухомості немає.

Прояснити ситуацію міг би новостворений власник. Та Ігор Попов спілкуватися не хоче.

Обурені мешканці вже написали заяву до поліції. Та вона пролежала у відділку понад місяць. Лише після втручання Фактів слідчі Солом’янського району порушили кримінальне провадження за шахрайство.

Тим часом адвокати пояснюють, змінити статус нерухомості можливо лише рішенням міської ради. А цього не було. Крім того мала б бути згода комісії з прав дітей. Бо із 67 мешканців – 15 неповнолітні. Захисники вже готові позиватися до суду.

До слова, у Києві забудовника зобов’язали знести багатоквартирний будинок

Опубліковано Червень, 18 в 17:21



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