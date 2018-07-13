Чорноморськ сповзає в море – під загрозою цілий мікрорайон

Недбальство людини чи явище природи – в місті Чорноморськ продовжуються масштабні зсуви ґрунту.

З 2013 року мешканці декількох вулиць стали жертвами природи – десятки родин змушені були покинути свої будинки. Нині 9-й мікрорайон Чорноморська буквально нагадує зону бойових дій.

Вулиці курортного Чорноморська поступово сповзають у море. Щомісяця кілька вулиць. Місцеві мешканці понад 5 років живуть як на пороховій діжці, аби не постраждати, покинули свої домівки. Та декому дітися нікуди.

Дім Володимира з”їхав на 6 метрів униз. Родина орендує квартиру, та влітку повернулися до напівзруйнованого будинку. У будинку ні води, ні газу. Родина з острахом чекає погіршення погоди і зиму. Постраждалим від зсувів міськрада Чорноморська виділила всього 21 тис грн.

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За словами чиновників, схили продовжують укріплювати. Для повного комплексу укріплення грошей бракує – цього року виділили всього 15 млн грн.

За цей час влада встановила тимчасовий дренаж, який призупинив зсуви. Усі комплексні роботи коштують 150 млн грн.

Тут уже забили майже 200 паль, однак ситуація лише погіршилася. А тим часом у напівзруйнованих будиночках на першій лінії селять відпочивальників.

Науковці твердять – зсуви ґрунтів природние явище, яке обовязково мали враховувати ті, хто видавав дозволи на будівництво житла в такому місці. Уже тепер забиті палі не допоможуть, схил наповнений грунтовими водами і палі лише пришвидшують зсув.

Щоб частина курорту Чорноморськ не стала морем, рятувати треба вже тепер. За 2 роки ситуація там може стати незворотньою.

До слова, РФ створила дуже напружену ситуацію в Чорному морі.

Опубліковано Липень, 13 в 17:02



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