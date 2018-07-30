Чорноморські ігри 2018: хто отримав головну нагороду

Головну нагороду Чорноморських ігор вручено. У Скадовську цієї ночі завершився наймасштабніший і найпрестижніший дитячий благодійний фестиваль. Цього року він проходив в шістнадцяте. Три дні якісної музики, виступів кумирів, хвилювань конкурсантів і золоті дельфіни.

Останній фестивальний день Чорноморських ігор – грандіозне видовище, яскраві зірки і десятки тисяч глядачів.

14 років тому саме Чорноморські ігри запалили нову зірку, нині улюбленицю мільйонів, Настю Каменських. Тоді 17-річна співачка отримала Гран-прі, це була її третя спроба на популярному дитячому фестивалі. Нині Настя почесна гостя у Скадовську.

Головна інтрига цього вечора – кому ж дістанеться Гран-прі. Про цю нагороду мріє кожен з семи суперфіналістів.

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Вони перемогли у своїх вікових групах попереднього конкурсного дня. І нині важлива кожна нота. Завдання для журі – надскладне.

З першого фестивального дня 16-річну броварчанку Еліну називають другою Бейонсе. Блискуче виконавши пісню Listen, дівчина підкорила серця журі і глядачів.

Але на цьому фестивалі немає тих, хто програв. Тут кожен отримує досвід, знання, знайомства, – каже засновник Чорноморських Ігор Микола Баграєв. Він сподівається, що сьогоднішні переможці стануть зірками українського шоу-бізу.

За три дні фестиваль відвідало понад 45 тисяч глядачів. Конкурсанти називають його казкою на березі Чорного моря, де здійснюються мрії.

До слова. Чорноморські ігри у Скадовську: чи з’явиться нова Тіна Кароль або Настя Каменських.

Опубліковано Липень, 30 в 16:47



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