Чорноморські ігри у Скадовську: чи з’явиться нова Тіна Кароль або Настя Каменських
Це найбажаніша сцена для українських дітлахів. На нинішніх Чорноморських іграх – рекордна кількість заявок – півтисячі претендентів. Щоправда, на сцену потраплять лише півсотні найкращих, які вокалом виборюватимуть Гран-Прі.
Сцену для фестивалю монтували 5 днів – вона має міцно стояти на сипучих пісках біля самого моря і витримати не лише учасників, а й сильний вітер і зливу. Перевірку на стихію вже успішно пройшла.
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Відомі фахівці музичної індустрії в захваті від юних виконавців.
До слова, найкращі джазові виконавці світу – на одній сцені у Дніпрі.
2018-07-27
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