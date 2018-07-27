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Чорноморські ігри у Скадовську: чи з’явиться нова Тіна Кароль або Настя Каменських

Це найбажаніша сцена для українських дітлахів. На нинішніх Чорноморських іграх – рекордна кількість заявок – півтисячі претендентів. Щоправда, на сцену потраплять лише півсотні найкращих, які вокалом виборюватимуть Гран-Прі.

Сцену для фестивалю монтували 5 днів – вона має міцно стояти на сипучих пісках біля самого моря і витримати не лише учасників, а й сильний вітер і зливу. Перевірку на стихію вже успішно пройшла.

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Відомі фахівці музичної індустрії в захваті від юних виконавців.

До слова, найкращі джазові виконавці світу – на одній сцені у Дніпрі.

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