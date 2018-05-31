Чотирнадцятирічний юнак врятував дівчину і став героєм

Це перша зустріч 21-річної Ірини зі своїм рятівником після того страшного випадку. Лише тепер дівчина дізналася ім’я хлопчини, який витягнув її зі ставка, коли та почала тонути.

Олександр відпочивав з друзями неподалік, у спеку прийшли туди скупатися. І вже повертались додому. На зустріч їм бігла жінка яка просила допомоги витягти дівчину з води.

Медичної допомоги врятованій, на щастя, не знадобилося, розповідає Ілона Шанторович, яка і покликала хлопців. Жінка вражена байдужістю дорослих, які були біля ставка.

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Олександр навчився плавати в десять років, хлопчина займається бойовими мистецтвами.

Вчинок Сашка оцінили професійні рятувальники і вже кличуть його до себе.

Пропозиція рятувальників Олександра зацікавила, обіцяв подумати. Хлопчина закінчив восьмий клас. І хоча йому лише 14, школяр вже став прикладом для багатьох дорослих.

До слова, у Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що зупинити спалах кору може тільки посилена імунізація.

Опубліковано Травень, 31 в 11:54



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