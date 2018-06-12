ЧС з футболу у Росії та дипломатичний бойкот – топ-теми тижня у соцмережах

Дедалі більше країн оголошують дипломатичний бойкот. З останніх про це заявила Австралія. Користувачі мереж закликають не їхати на змагання, малюють карикатури.

Український художник Андрій Ярмоленко розмістив у Facebook серію альтернативних плакатів до ЧС з футболу.

Німецька компанія Lufthansa зганьбилася перед ЧС з футболу, її затроллили за те, що відео-запрошення до Росії зняли у Києві.

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Але росіяни переплюнули усіх. Від пісні-запрошення у виконанні Олександра Малініна і його доньки у користувачів з’явився “блювотний рефлекс”.

Інтернет-спільнота в шоці від безглуздої пісні про футбол із українським гопаком, ірландським степом, вкраденою західною мелодією та істеричним регітом співака.

Не футболом єдиним. Справжнім героєм соцмереж став прем’єр Нідерландів. Він випадково розлив каву, але не пішов геть, а почав витирати калюжу.

До слова, Факти ICTV вирішили пофантазувати, що було б якби збірна України з футболу пробилися на ЧС до Росії.

Опубліковано Червень, 12 в 12:46



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