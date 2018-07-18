Чи відключать українцям воду через нестачу хлору і який вихід знаходять міста

Воду з крану Марія використовує лише для побутових потреб, варити їсти на ній не ризикують і її батьки. Аби знезаразити для споживачів воду, Дніпро закупив рідкий хлор заздалегідь. Запасів є ще на 9 днів, крім того в місто прибули додаткові 7 контейнерів з-за кордону.

А ось підприємство, яке забезпечує Дніпропетровську область, напередодні заявило про надзвичайну ситуацію на підприємстві і можливе припинення водопостачання у Дніпрі, Кам’янську, Верхньодніпровську та довколишніх 3-х районах.

За ніч сюди привезли першу партію рідкого хлору з-за кордону. 5 тисяч тонн реагенту закупили в Румунії. Цього вистачить на декілька днів. Спецтранспорту, яким можна перевозити небезпечну речовину, в достатній кількості немає, це головна проблема поставки реагенту, твердять комунальники.

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Ситуація з водопостачанням загрозлива у Черкасах – рідкого хлору вистачить до кінця липня. Якщо почнеться спека, якість води в річці погіршиться, реагенту потрібно буде більше.

Питну воду підвозитимуть цистернами, або даватимуть за графіком – це найгірші варіанти, якщо хлор не з’явиться. Комунальники готові шукати закордонних постачальників. Та в Черкасах задумалися над будівництвом міні-заводу з виробництва замінника хлору. Це може коштувати 28-30 млн грн.

У місті така ситуація з водоочищенням – уперше. Підприємства, які беруть воду з поверхневих джерел, не можуть перейти на інші реагенти. Тож сподіваються, що приватне підприємство-монополіст, яке так гучно закрилося через підвищення ціни на газ, таки запрацює.

До слова, в ДніпроАзот назвали умову для відновлення виробництва рідкого хлору.

Опубліковано Липень, 18 в 11:32



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