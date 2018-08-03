Чи я ранком проснуся і буду живий? – села Львівщини можуть піти під землю

10 місяців минуло, як на території підприємства Полімінерал обвалилася порода, і утворилося провалля діаметром 300 метрів, а люди і далі живуть у небезпеці.

Там десятки років добували калійну сіль і від того утворилося багато порожнин. Їх мали б заповнювати спеціальними розсолами, однак – роками про це не дбали.

Ліквідовувати, уже наслідки обвалу, не поспішають і тепер. Урвище заростає бур’янами, а місцеві жителі щодня бояться нових обвалів.

Дивіться: 5 смертей за добу: як не потонути та в кого просити допомогу

Люди бояться, що вода розмиє решту шахт. Про загрозу обвалу попереджає і колишній керівник Полімінералу. Каже, у небезпеці, ймовірно, половина Стебника. Нині там проводять дослідження, на які з держбюджету виділили півмільйона гривень.

Нагадаємо, мешканці села Бережани на Львівщині, живуть наче в кам’яному віці – без електроенергії можуть залишитись і на декілька діб, а головна дорога – схожа на занедбану стежку.

Опубліковано Серпень, 03 в 14:23



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.