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Чи я ранком проснуся і буду живий? – села Львівщини можуть піти під землю

10 місяців минуло, як на території підприємства Полімінерал обвалилася порода, і утворилося провалля діаметром 300 метрів, а люди і далі живуть у небезпеці.

Там десятки років добували калійну сіль і від того утворилося багато порожнин. Їх мали б заповнювати спеціальними розсолами, однак – роками про це не дбали.

Ліквідовувати, уже наслідки обвалу, не поспішають і тепер. Урвище заростає бур’янами, а місцеві жителі щодня бояться нових обвалів.

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Люди бояться, що вода розмиє решту шахт. Про загрозу обвалу попереджає і колишній керівник Полімінералу. Каже, у небезпеці, ймовірно, половина Стебника. Нині там проводять дослідження, на які з держбюджету виділили півмільйона гривень.

Нагадаємо, мешканці села Бережани на Львівщині, живуть наче в кам’яному віці – без електроенергії можуть залишитись і на декілька діб, а головна дорога – схожа на занедбану стежку.

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