Чи здорожчає хліб? Зливи пошкодили зернові

На півдні врожай постраждав через засуху. На заході та півночі – через зливи.

Фермери досі не зібрали все зерно з поля, хоча за прогнозами, мали закінчити жнива ще на початку липня, фахівці пророкують чималі втрати. Пшениці менше зберуть на 3-4 млн тонн. Та і якість зібраного буде гіршою. Не так через спеку, як через липневі зливи.

Українцям хліба вистачить, просто менше зерна відправлять на експорт. Зате ціна на нього буде високою, прогнозують фахівці, бо поганий врожай не лише в нас. Але це може вплинути і на ціни на хліб в Україні. Хоча поки експерти коментують це обережно.

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А ось молоко чи м’ясо навряд чи подорожчає, попри те, що ячмінь, який використовують у кормах – теж буде у дефіциті через неврожай. Його просто замінять кукурудзою, якої цього року зберуть рекордну кількість – понад 30 млн тонн.

Фрукти та овочі – витримали екстремальну погоду. Тож нині ціни на них – помірні. Що буде з борщовим набором – поки говорити рано. Все залежить від того, якою буде осінь. Синоптики поки ж прогнозують – у серпні погода буде помірно спекотною. Дощі пройдуть лише невеликі. Тож фермери нарешті завершать жнива. Така – комфортна літня погода протримається щонайменше до середини вересня.

До слова, вбивають людей та екологію: чим в Україні обробляють врожаї.

Опубліковано Серпень, 03 в 20:06



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