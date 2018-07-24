Чисто по-людськи – не вийде. Чому маршрутники не житимуть за правилами

Інспектори Уктрансбезпеки та поліцейські чи не вперше вийшли в рейд на вихідні – після низки ДТП обіцяють жорсткіші перевірки. На трасі Київ-Чоп патрульні зупиняють маршрутки одна за одною – у водіїв питають права, страховий поліс та розклад перевезення.

Втому водіїв називають однією з головних причин аварій. За кермом можна працювати 8 годин у день – і обов’язкова перерва 45 хвилин.

Шофери бідкаються, якщо дотримуватись такого графіка – зарплата буде мізерною. Тож доводиться порушувати правила.

Найбільший штраф у 17 тисяч гривень доведеться заплатити тим водіям, які переобладнують вантажний транспорт на пасажирський – і збільшують кількість пасажирських місць.

Також у кожного перевізника має бути чинна ліцензія. Якщо ж її немає, то компанія не несе ніякої юридичної відповідальності за життя пасажирів.

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Багато аварій трапляються і через перевищення швидкості.

Інспектори Укртансбезпеки перевірили понад 1200 авто і виявили більше трьохсот порушень.

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Опубліковано Липень, 24 в 21:51



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