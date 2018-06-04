Дача на літо: куди виїжджають українці та ціна орендованого будинку

Не хочете проводити літо в чотирьох стінах задушливого міста – на дачу. Там затишно, зелено і цілий день можна бути на вулиці. Не маєте дачі – теж не біда. Будиночок можна винайняти.

Якщо в квартирі відпочинок був лише на дивані, то на свіжому повітрі серед зелені та співу птахів можна по-справжньому релаксувати.

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У кого ж немає власного заміського будиночка – може його винайняти. В інтернеті безліч оголошень. Найбільш популярні – недорогі – вартістю до 5000 гривень на місяць.

Щороку так роблять дедалі більше городян по всій Україні. Дехто просто відпочиває на дачі, дехто заощаджує, а дехто ще й заробляє – здаючи на літо власну квартиру.

До слова, пляжний сезон офіційно відкрито, і у спеку, яка нині панує в Україні, людей тягне до водойм та в парки охолодитися.

Опубліковано Червень, 04 в 11:20



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