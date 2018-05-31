Де і за скільки можна відпочити в Карпатах влітку

Карпати – відпочинок для душі. Тут ви знайдете абсолютно все: європейський рівень сервісу, традиційне гуцульське житло та містичні легенди. Та й для гаманця такий відпочинок буде менш шкідливим, ніж поїздка за кордон. І сьогодні їх вважають одними з головних туристичних куточків України.

На Прикарпатті найпопулярнішим напрямком залишається Яремчанщина. Обираючи місце для літнього відпочинку, більшість туристів шукає готелі з басейнами. В Карпатах таких чимало, а головне – ціни на будь-який бюджет. Номер із кухнею у затишному дерев’яному котеджі коштуватиме 1800 гривень за добу.

Житло без проблем можна орендувати в кожному курортному селі чи селищі. У Верховині, Ворохті, Микуличині, Яблуниці та Татарові. Ціни коливаються від 100 до 500 грн.

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Крученики, деруни, вареники та м’ясні наїдки – в Карпатах усе приправлено грибами. За ситний обід доведеться заплатити зо три сотні гривень.

Чимало туристів шукають активний відпочинок. Вартість їзди на квадроциклах – від 800 гривень. Їзда на велосипеді чи верхи на гірському гуцулику – 50 гривень і вище.

Найдешевше – похід горами. Всі красоти покаже чимало гідів-провідників. Вони обирають красиві, але безпечні походи.

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Опубліковано Травень, 31 в 19:38



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