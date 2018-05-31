Факти / Відео / Україна / Де і за скільки можна відпочити в Карпатах влітку/

Де і за скільки можна відпочити в Карпатах влітку

Карпати – відпочинок для душі. Тут ви знайдете абсолютно все: європейський рівень сервісу, традиційне гуцульське житло та містичні легенди. Та й для гаманця такий відпочинок буде менш шкідливим, ніж поїздка за кордон. І сьогодні їх вважають одними з головних туристичних куточків України.

На Прикарпатті найпопулярнішим напрямком залишається Яремчанщина. Обираючи місце для літнього відпочинку, більшість туристів шукає готелі з басейнами. В Карпатах таких чимало, а головне – ціни на будь-який бюджет. Номер із кухнею у затишному дерев’яному котеджі коштуватиме 1800 гривень за добу.

Житло без проблем можна орендувати в кожному курортному селі чи селищі. У Верховині, Ворохті, Микуличині, Яблуниці та Татарові. Ціни коливаються від 100 до 500 грн.

Дивіться: На Миколаївщині під фурами пливуть дороги: чому вагові станції їх не зупиняють

Крученики, деруни, вареники та м’ясні наїдки – в Карпатах усе приправлено грибами. За ситний обід доведеться заплатити зо три сотні гривень.

Чимало туристів шукають активний відпочинок. Вартість їзди на квадроциклах – від 800 гривень. Їзда на велосипеді чи верхи на гірському гуцулику – 50 гривень і вище.

Найдешевше – похід горами. Всі красоти покаже чимало гідів-провідників. Вони обирають красиві, але безпечні походи.

Раніше Факти ICTV писали про екологічне лихо на Хмельниччині – сирзавод знищує річку.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Міні-Карпати у Вінниці: де зупинитись, що подивитись та ціни
Відпочинок в Одесі 2018: ціни та де оселитися
Оздоровчі, наметові та мовні табори: куди відправити дітей на літо та ціни
Травневі свята в Україні: куди поїхати, що подивитися та ціни
їжа
Їжа, кава і концерти: де відпочити у Києві
Куди поїхати на свята: до Варшави за 600 грн та у Єгипет за $300
Зимовий відпочинок на Волині: ціни та розваги
Куди поїхати відпочити на свята: ціни та напрямки

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка