Де шукати донорів та як безпечно здати кров в Україні

Дефіцит донорів – одна з основних проблем служби крові. Тут, в інституті серця – донорів треба по кілька десятків щодня. Операції надто кровозатратні.

Однак, охочих планово здати кров – одиниці. Тому пацієнтів просять самих знайти для себе донорів. Але стикаються з іншою проблемою, люди, які випадково ними стали, легковажно не говорять про свої хвороби, замовчують ризикові контакти. І не уявляють, на яку небезпеку наражають інших.

Проблема в тому, що в Україні більшість лабораторій при перевірці на гепатити та ВІЛ використовують застарілий метод. Шукають антитіла до хвороб. А вони з’являються далеко не одразу після інфікування, через тижні, чи навіть місяці. Лікарі називають це – серологічний період. Кров інфікована, а тести це не показують.

Ситуація має змінитися, обіцяє керівник відділу безпеки крові центру громадського здоров’я Ірина Славінська. Вже в кількох українських лікарнях кров перевіряють на віруси на рівні ДНК та РНК.

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Тоді захворювання проявляється значно швидше після інфікування. Такими методами в майбутньому мають перевіряти всю кров. Для цього відділення реформують. Закуплять дороге обладнання і реагенти. А головне, створять всеукраїнських реєстр донорів.

Легкість та доступність стати донором – ще одна слабка ланка системи.

– Немає єдиного реєстру донорів, є велика проблема з місцем реєстрації, якщо у мене Київська область, то я в Одесі не можу здати. Тільки тому, що у нас немає єдиного реєстру, який скаже чи я як донор інфікована в іншій області чи ні, чи як донор можу здати чи ні, – каже Ірина Славінська, керівник відділу безпеки крові та донорства ЦГЗ МОЗ України.

Це не перша спроба реформувати службу крові. Поки все було безрезультатно. У нас і далі 70% “одноразових” донорів, брак крові і часті випадки інфікування при переливанні.

Нові реформатори прагнуть запровадити сучасні методи, змінити законодавство і зробити донорство безоплатним, добровільним і головне популярним. Перші результати обіцяють до кінця наступного року.

До слова, Факти писали, де здавати кров, вимоги, протипоказання і ціна.

Опубліковано Червень, 14 в 14:01



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