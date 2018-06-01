Справа Бабченка: як виправдовується нападник та можливе покарання

Без можливості внесення застави. Суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка. Саме такий запобіжний захід вимагала сторона обвинувачення. Сам підозрюваний заявляє, що нібито він співпрацював з українською контррозвідкою і виявляв російських агентів. Але тим, хто його затримував про це невідомо.

Адвокати підозрюваного заявляють про наміри оскаржити таке рішення. За законом це можна зробити протягом 5 діб.

У суді підозрюваний Борис Герман заявляє: жодного теракту не планував, навпаки, співпрацюючи з українською контррозвідкою він нібито виявляв російських агентів. Під час засідання Борис Герман через журналістів звернувся і до української влади.

Адвокати підозрюваного наполягають: обвинувачення не обґрунтовані, крім Германа там фігурують лише невстановлені особи, а підозрюваний, навпаки, називає конкретні імена. Мовляв, за його версією, до нього звернувся знайомий В’ячеслав Пивоваркін, що живе в Москві.

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Під час спілкування з ним з’ясувалося, що той опікується в приватному фонді Путіна організацією безпорядків в Україні. Також Герман нібито виявив кілька шляхів доставки коштів з Росії в Україну і багато політичних діячів, які користуються грошима цього фонду. Зокрема, він назвав партію Розумна сила та людей з оточення депутата від Народного фронту Сергія Пашинського.

Сторона обвинувачення спростовує інформацію про співпрацю Германа з контррозвідкою. Слідство стверджує, що за злочином стоять російські спецслужби, які через Германа як посередника замовили вбивство в Україні. Кілеру Герман запропонував 30 тисяч доларів.

Сам посередник також отримав від росіян 10 тисяч доларів. Герман мав ще одне завдання від спецслужб РФ – нелегально закупити зброю та боєприпаси і створити в центральній частині України базу, де ця зброя зберігатиметься.

До слова, Генпрокуратура має повний список 30 людей, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд із Аркадієм Бабченком. Кожному з них нададуть охорону.

Опубліковано Червень, 01 в 11:26



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