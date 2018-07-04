День Нацполіції: все про роботу, ризики і зарплатню

Сьогодні в Україні відзначають день національної поліції. Вперше правоохоронці своє професійне свято відзначають не 4 серпня, як було раніше, а 4 липня. Ця дата обрана не випадково, адже рівно 3 роки тому на Софійській площі присягу на вірність Україні склали перші патрульні поліцейські.

Цю службу на зміну ДАІ було фактично створено з нуля. До лав патрульних стали тисячі українців, левова частка з яких раніше не мали відношення до поліції. За 3 роки штат патрульних зріс у двічі та нараховує майже 20 тис поліцейських у 33 містах України. Очолює департамент патрульної поліції легендарний кіборг Євген Жуков.

4 липня 2015 перші патрульні поліцейські склали присягу на вірність українському народу на Софійській площі столиці. Тоді поява нових копів мала стати початком реформ у системі МВС.

Та насправді, на фоні подальшої символічної переатестації інших підрозділів МВС, патрульна поліція попри постійну критику досі лишається світлою плямою в системі правоохоронних органів. Не дивлячись на невисоку зарплату в ній досі служать ті, хто вірить – країну слід змінювати власним прикладом.

Євген Жуков в минулому легендарний кіборг із 79-ї бригади з позивним Маршал.

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Євген так себе називає тому, що до поліції приніс десантну дисципліну та при цьому враховує – левова частка патрульних прийшла на службу з цивільного життя, тож проблеми колективу вирішує не армійськими стусанами, а комунікацією.

Маршал визнає, часто копам доводиться вчитися на власних помилках, однак наполягає – одна з ключових переваг патрульної поліції у її відкритості.

За нещодавнє побиття людини в Сумах звільнив двох поліцейських. Якщо патрульний відмовився від хабара та викликав слідчих аби задокументувати це – отримує премію.

Зарплата 8 тис грн для рядового патрульного занизька, визнають у департаменті. Поки незаповненими є понад 2 тисячі вакансій по всій Україні. Та Євген Жуков наполягає, часто копи не зважаючи на зарплатню ризикують власним життям затримуючи небезпечних злочинців або рятуючи людей після аварій.

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Опубліковано Липень, 04 в 11:10



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