День незалежності: як провели свято у Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі

Львів’яни день народження країни почали з молитви за мир. А біля пам`ятника Шевченкові сотні людей створили живу карту України. Особливо людно було на плацу академії сухопутних військ. Тут вишикували сучасну бронетехніку, бойові установки та стрілецьку зброю.

Харків’яни святкують День незалежності на майдані Конституції. Тут дуже багато учасників АТО. Люди приходили цілими родинами, із дітьми, у вишиванках та з прапорцями, особливо раділа святу малеча. На майдані Свободи відбувся справжній лицарський турнір, у запеклій боротьбі зійшлися 45 спортсменів із семи міст України.

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В Одесі до дня народження України ювілейна вишиванкова хода. Уперше 10 років тому вона нараховувала менше сотні людей. Сьогодні тут було майже 2 тисячі учасників. Традиційно, цьогоріч першим номером у ланцюгу став один із засновників Одеси – дюк де Рішельє. За ним прямували поранені воїни, які нещодавно прибули до одеського шпиталю.

У Дніпрі День незалежності зустрічають традиційним авіашоу. Тут зібралися десятки тисяч людей з усієї України. На двокілометровій висоті авіація розгорнула державний прапор розміром 9 на 12 метрів – найбільший, який коли-небудь майорів у нашому небі.

До слова, Факти ICTV розповідали як в Одесі збудували живий ланцюг

Опубліковано Серпень, 24 в 23:34



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