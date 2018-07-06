День поцілунків: користь і як правильно це робити

6 липня святкують Всесвітній день поцілунків. За статистикою, середній європеєць цілується 7 разів на день. Втім, з поцілунками також пов’язано і чимало комплексів. Згідно з опитуваннями, 9 з 10 людей не підуть вдруге на побачення, якщо людина погано цілується.

Поцілунки не тільки приємні, але й корисні. В процесі задіяні близько 30 м’язів обличчя. У підсумку – кров краще циркулює, шкіра старіє повільніше. Охочі поцілуватися менш схильні до захворювань крові, шлунка і жовчного міхура. Крім того, під час такого вияву пристрасті людина стає стрункішою.

За статистикою, середній європеєць за день цілується 7 разів. Молоді люди, звичайно, цілуються частіше – приблизно 12 разів на день, а ось люди після п’ятдесяти – всього 2 рази. Є й сумна статистика: 12% опитаних не могли пригадати, коли цілувалися востаннє.

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Соціологи підрахували й таке: перед тим, як вийти заміж, тобто, зупинитися на одному чоловікові, жінка цілує приблизно 80 чоловіків.

З поцілунками також пов’язано чимало комплексів. Адже, згідно з опитуваннями, 9 з 10 людей не підуть вдруге на побачення, якщо людина погано цілується. Тож, не дивно, що найпоширеніше питання перед встановленням брекетів – чи заважають вони цілуватися.

Про техніку поцілунку ходять легенди. Народний спосіб рекомендує тренуватися на помідорах. Також є й ті, хто пробує навчитися на руці чи морозиві. Та знавці кажуть, вміння приходить лише з практикою.

А от цілунок, який цьогоріч набрав найбільшу кількість глядачів – весільний поцілунок Принца Гаррі та Меган Маркл. Церемонію транслювали телеканали зі 180 країн світу. Загалом, за одруженням пари стежили понад 2 млрд людей. Тож, можна сміливо стверджувати – на це чекав увесь світ.

До слова, 5 липня 1946 французький інженер Луї Реар (Louis Reard) представив світу перший міні-купальник, названий їм бікіні. Цей день вважається днем народження бікіні.

Опубліковано Липень, 06 в 12:11



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