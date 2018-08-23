День прапора України: найбільший у Дніпрі, найдовший у Києві і живий у Харкові

Підійняти прапор у небо, справа не проста. Особливо, коли він двічі рекордсмен, вага стягу у Дніпрі – 23 кілограми. Аж 5 хвилин його підіймали на найдовший флагшток – 73 метри.

По черзі дніпряни розгортали українські прапори – з часів козацтва до нинішніх. До флешмоба приєднався президент.

2 кілометри 700 метрів. Щоб виміряти полотно, представники книги рекордів України приїхали о 6:30 ранку.

На диво, кияни у ставленні до таких подій – не одностайні.

На майдані Конституції у Харкові підняли у небо державний стяг рівно о 9-й, а харків’яни влаштували флешмоб живий прапор – понад півтисячі містян підняли до гори синьо-жовті картки, таким чином створивши живий коридор у національних кольорах.

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Центр міста майорить прапорами – обладміністрацію прикрасили найбільшим у місті стягом – завбільшки як три поверхи будівлі, харків’яни у вишиванках, віночках – о 17-30 з майдану Конституції стартуватиме вишиванкова хода, яка стала вже традиційною для міста, а ввечері на набережній слухатимуть концерт на воді.

Звичайно це свято для України , це наше відродження, і якщо ми будемо підтримувати, більше молоді залучати, Україна буде вічно жити і процвітати.

Неофіційно українці відзначають День прапора 28 років – відколи стяг за рік до незалежності підняли над Київською міською адміністрацією.

Офіційна історія свята почалася 2004-го – після відповідного указу тодішнього президента Леоніда Кучми.

До слова, Факти ICTV підготували ролик на музику Скрябіна до Дня прапора України.

Опубліковано Серпень, 23 в 14:25



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