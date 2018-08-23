День прапора України: найбільший у Дніпрі, найдовший у Києві і живий у Харкові
Підійняти прапор у небо, справа не проста. Особливо, коли він двічі рекордсмен, вага стягу у Дніпрі – 23 кілограми. Аж 5 хвилин його підіймали на найдовший флагшток – 73 метри.
По черзі дніпряни розгортали українські прапори – з часів козацтва до нинішніх. До флешмоба приєднався президент.
2 кілометри 700 метрів. Щоб виміряти полотно, представники книги рекордів України приїхали о 6:30 ранку.
На диво, кияни у ставленні до таких подій – не одностайні.
На майдані Конституції у Харкові підняли у небо державний стяг рівно о 9-й, а харків’яни влаштували флешмоб живий прапор – понад півтисячі містян підняли до гори синьо-жовті картки, таким чином створивши живий коридор у національних кольорах.
Читайте: День незалежності 2018: чи знаєте ви історію України? – ТЕСТ
Центр міста майорить прапорами – обладміністрацію прикрасили найбільшим у місті стягом – завбільшки як три поверхи будівлі, харків’яни у вишиванках, віночках – о 17-30 з майдану Конституції стартуватиме вишиванкова хода, яка стала вже традиційною для міста, а ввечері на набережній слухатимуть концерт на воді.
Звичайно це свято для України , це наше відродження, і якщо ми будемо підтримувати, більше молоді залучати, Україна буде вічно жити і процвітати.
Неофіційно українці відзначають День прапора 28 років – відколи стяг за рік до незалежності підняли над Київською міською адміністрацією.
Офіційна історія свята почалася 2004-го – після відповідного указу тодішнього президента Леоніда Кучми.
До слова, Факти ICTV підготували ролик на музику Скрябіна до Дня прапора України.
Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!