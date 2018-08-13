День шульги: чим відрізняються від правшів і чому не можна перенавчати

Їх вважають більш творчими і все тому, що такі люди ефективніше використовують обидві півкулі мозку – сьогодні Міжнародний день шульги. Людей, які все роблять однією лівою на планеті 10% і серед них немало геніїв.

Такі люди, переконані психологи, володіють сильним характером і потужним творчим потенціалом. Сам же День шульги заснували, аби привернути увагу світу і, зокрема, виробників побутових товарів для потреб таких людей.

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В незалежній Україні та й в усьому світі, не лише перестали перевчати шульг, а й створюють спеціальні комп’ютерні мишки, ручки і навіть холодильники та гітари.

Раніше Факти ICTV на День молоді писали про те, чого хочуть молоді українці.

Опубліковано Серпень, 13 в 14:41



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