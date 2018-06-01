День захисту дітей: як святкує малеча з Донбасу

Майже 4 роки тому в їхні будинки увірвалась війна. Дітлахи й досі пам’ятають ті перші страшні дні пекла, але згадують про них неохоче.

Та попри все, вони навчилися жити в постійній небезпеці. Не звертати уваги на обстріли, ходити до школи та гуляти на вулиці.

Повністю розслабитися та забути про війну діти з Донбасу можуть лише майже за 800 кілометрів від лінії фронту. Аби в день захисту дітей вони знову занурилися у дитинство, волонтери та благодійники привезли їх на Чернігівщину.

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Прогулянка на конях, риболовля, різні квести, екскурсії в музеї та проживання на справжньому козацькому хуторі. На таку реабілітацію дітей із зони бойових дій держава не витратила жодної копійки. Усе це для вихованців Мар’їнського центру культури організував Микола Череп. Він переконує: окрім культурного відпочинку, діти мають можливість перезавантажитись психологічно.

Нині за офіційними підрахунками різних державних установ на лінії зіткнення проживають майже 200 тисяч дітей.

Щодня вони бачать війну і ховаються від обстрілів у підвалах. І для багатьох з них побавитися на вулиці чи просто сходити в парк – нині недосяжна мрія.

До слова, хоронили всією школою, у Торецьку провели в останню путь вбиту снарядом 9-класницю.

Опубліковано Червень, 01 в 12:02



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