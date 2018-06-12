Денуклеаризація без прориву: чому в США незадоволені зустріччю Трампа і Кім Чен Ина

Важливу угоду підписали Президент Америки Дональд Трамп і очільник КНДР – Кім Чен Ин. Сталось це сьогодні у Сінгапурі під час першої зустрічі лідерів – які досі увесь час лаялись і погрожували один одному. І хоч поки прямо про ядерне роззброєння не домовились, але наміри зафіксували. Як у США ставляться до підписаного документа.

У самому Вашингтоні наразі не багато оптимізму щодо результатів зустрічі. Впливовий сенатор-демократ Роб Менендез заявив, що Північній Кореї довіряти не можна, що документ слабкий, в ньому не прописані ані деталі, ані запевнення. І що без конкретних зобов’язань з боку Пхеньяну, цей саміт – не більше досягнення, ніж будь-яка попередня угода Вашингтона із Пхеньяном.

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Документ це легка частина, виконання і стратегія – ось де ягідки. Із цим погоджується і американський дипломат, дослідник Стенфордського університету Майкл Макфол.

Він вважає, що переговори жодним чином не наблизили ядерного роззброєння Північної Кореї. Критику також викликали і коментарі Трампа щодо північнокорейського диктатора. Коментуючи зустріч, Дональд Трамп, який на час інтерв’ю не спав уже 25 годин, назвав Кім Чен Ина чоловіком із чудовим почуттям гумору і прекрасним характером, а також сказав, що той любить свій народ і свою країну.

До слова, влада США буде готова зняти санкції з КНДР, коли Північна Корея повністю відмовиться від застосування ядерної зброї.

Опубліковано Червень, 12 в 22:26



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