Держустанови без черг – проект Володимира Дем’яненка у Нових лідерах

Нескінченні черги, безглузда трата часу й паперова бюрократія. А ще старе програмне забезпечення та жодних інновацій. Так сьогодні працює більшість держаних установ, особливо в регіонах. Так далі не можна, це хоче виправити Володимир Дем’яненко.

Як зробити державні установи мобільними та інноваційними. Щоб і людям стало зручніше, і гроші державні заощадити. Володимир знає не з чуток, 15 років він працює в айті галузі. Починав із розробки найпростіших сайтів. Нині у нього власна компанія з офісами в Києві та Сєверодонецьку, в якій працюють 70 людей.

На рахунку Володимира Дем’яненка та його команди понад сто вдалих айті розробок – більшість для іноземних компаній. А хотілось би навпаки, працювати для внутрішнього ринку та розвивати вітчизняну економіку.

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Ми маємо 120-ти тисячну армію айтішників, яка створює сучасні он-лайн сервіси, програмує автомобілі майбутнього, працює над штучним інтелектом. За якістю продукту ми у топ-5 світу. Але всі наші розробки йдуть за кордон. Та наші державні компанії, органи місцевої влади інноваціями користуватися не поспішають. Одна з причин – відсутній дієвий механізм придбання айті послуг для держустанов.

Розробити програму діджиталізації державних підприємств – таку собі покрокову інструкцію за якою і сільради, і великі державні структури могли б запроваджувати цифрові технології, аби стати зручними для людей та конкурентними, хоче Володимир Дем’яненко. А потім створити платформу на кшталт Прозоро – на якій українські підприємства могли б купувати якісні айті продукти.

Саме для цього досвідчений айтішник Володимир Дем’яненко бере участь у національному проекті Нові лідери.

До слова, як молоді прийти до влади і змінити систему. Програма Дмитра Дробота у Нових лідерах.

Опубліковано Червень, 22 в 14:24



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