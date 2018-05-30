Десантування з Мі-8 в тилу ворога: військові навчання на Рівненщині
Розвідники Оперативного Командування Захід знову взялися за підготовку. Бійці удосконалюють десантування з вертольотів Мі-8 в тилу ворога.
Висадилися в тилу ворога – для розвідки. Потім бійці намагатимуться знищити противника та його техніку.
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Завдання непросте і небезпечне. І попри те, що армійська авіація на Сході не застосовується, такий досвід для розвідників цінний.
На тренувальній базі вояки розвідувального батальйону вправляються у рукопашному бою. Вправно відбиваються від нападу противника з ножем. Удосконалюють уміння бути непомітними під час обстеження місцевості.
До слова, бійці ООС розповіли про поведінку бойовиків.
2018-05-30
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