Дешеве паливо для всіх – проект Алли Гонтар в Нових лідерах

Завдяки їй рідне село оживає. Крок за кроком колишня бізнесвумен, Алла Гонтар, яка вже понад два роки є головою Журавич, працює над тим, аби люди не виїжджали за кордон а добре жили у своєму селі. Вона автор проекту Видобування місцевих корисних копалин для комунальних закладів та малозабезпечених людей паливом і учасник телепроекту Нові лідери.

Ідея ніби проста, але вкрай важлива для місцевих, адже газу у селі немає, а природнє паливо лежить просто під ногами. Для цього громаді треба трактор, яким вони й збиратимуть торф – та власних коштів у сільради обмаль. Тож перемога у проекті для них дуже важлива.

У цьому впевнена Алла Гонтар – колишня бізнесвумен, яка понад 2 роки тому взялася розвивати рідне село, ставши головою Журавич. Почали з елементарного – навели порядок, зрізали старі дерева, відновили зупинки, встановили смітники.

Та жінка знає, що найбільше людей у невеличкому селі турбує дороге паливо, адже газу там немає. Будинки та соціальні заклади опалюють дровами і торфобрикетами. За зиму родини витрачають 3 машини деревини по 4 тис грн за кожну. На школу, садочок та медзаклади йдуть сотні тисяч. Тож і виникла ідея самим видобувати торф.

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Люди знають, як це зробити, мають місце, от лише потрібна техніка – трактор зі спеціальним оснащенням.

Ідею голови місцеві підтримують, адже це дасть змогу заощадити десятки тисяч гривень, якщо все вдасться, то й інвестор може з’явитися.

Пані Алла переконана – шлях до успіху починається з найменших кроків.

Свою ідею у телепроекті Алла Гонтар зареєструвала в останній момент. Адже жінка постійно у відрядженнях, та ще й здобуває вищу освіту юриста. Тепер сподівається на перемогу аби втілити свою ідею у життя задля рідного села.

До слова, європейське поводження з відходами: проект Анни Таранцової у Нових лідерах.

Опубліковано Липень, 03 в 11:50



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