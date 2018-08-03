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Дешевші і не гірші за імпортні. Які гелікоптери виробляють в Україні

Україна нарощує власне виробництво легких вертольотів. За останні роки в нашій країні створено шість спеціалізованих підприємств. І вітчизняні гвинтокрили не лише дешевші від закордонних, але й не поступаються своєю якістю.

Про це заявив секретар Ради національно безпеки та оборони Олександр Турчинов.

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Він сьогодні відвідав два підприємства, які виробляють легкі вертольоти на Київщині. Турчинов переконаний: розроблені гвинтокрили можна використовувати не лише для військових спецоперацій чи патрулювання кордонів, але й для приватних цивільних перевезень.

Такі авіапольоти маленькими гелікоптерами вже давно популярні у світі, і наша країна має переймати цей досвід і розвивати власну авіаінфраструктуру.

До слова, Порошенко заявив про необхідність направити частину вертольотів Airbus Helicopters для потреб ЗСУ.

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