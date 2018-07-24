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Діти загинули в обіймах батьків. У Греції три дні жалоби через пожежі

Серед загиблих є іноземці. За інформацією нашого МЗС – українці – не постраждали. Але восьмеро наших співвітчизників звернулися до консула з проханням допомогти їм вибратись з охопленого вогнем міста Кінета – це 56 кілометрів на захід від Афін.

Вогонь, посилений потужними вітрами, знищив приморське селище Маті, популярне серед місцевих туристів, особливо пенсіонерів і дітей. Рятувальники знайшли тут тіла 26 дорослих і дітей. Загинули цілі родини, деяких загиблих дітей рятувальники знайшли в обіймах своїх батьків.

Деякі туристи і місцеві рятувались від вогню на човнах. Греція вже звернулась по допомогу до ЄС.

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Люди згоряють живцем у своїх домівках та машинах.

Місцеві жителі були змушені втікати в море, аби уникнути прориву полум’я. 70 людей у лікарнях з опіками і отруєнням чадним газом. Прем’єр країни оголосив три дні національної жалоби.

Раніше Факти ICTV писали, що внаслідок пожеж у Греції загинули 50 чоловік і більше 200 постраждали. Українців серед них немає.

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