Діють безсовісно! Як бойовики приховують заборонену зброю від ОБСЄ

Великий отвір в даху будинку пробила міна 82-го калібру. Жінки, які були всередині, до ранку боялися вийти з хати.

Вже коли зійшло сонце і вщухла стрілянина, жінки зважилися вийти на вулицю. Однак влучання снаряду помітили не одразу.

Снаряд всю ніч пролежав над головами жінок. Побачили його лише, коли полізли на горище.

Для оформлення терористичного акту криміналісти забрали залізяччя як речовий доказ.

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Армійці пояснюють, проросійські бойовики гатили 82-м калібром не з міномета, а з ручного протитанкового гранатомета. Це дозволяє приховати заборонену зброю від спостерігачів ОБСЄ.

Постріл, який влучив у житловий будинок був не єдиним. Перед цим годину терористи поливали армійські позиції з кулеметів та автоматів.

З гранатомета, нашпигованого міною, бойовики зробили три постріли. Сектор ураження з будинками місцевих обстрілювали з кількох позицій одночасно.

Однак атака виявились безрезультатною. Українським армійцям без втрат вдалося вгамувати противника.

До слова, один автомат на трьох : як українці воювали за Грузію.

Опубліковано Серпень, 13 в 20:26



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