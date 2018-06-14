До 2 кг, вдень і не вище 50 метрів: нові правила використання дронів

Українці неабияк обурені новими правилами використання дронів. Тепер ні аграрії, ні журналісти, ні вояки з передової не можуть використовувати апарати для роботи без купи дозволів.

Кажуть те, що запровадила наша Державіаслужба – просто абсурд.

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Без квадрокоптерів нині не обійтися. Досі безпілотники працювали без особливих обмежень. Однак Державіаслужба оприлюднила нові правила. Тепер дроном вагою до 2 кг можна робити зйомку лише вдень і не вище 50 метрів. По суті, у Києві, де багато будівель значно вищі, ця зйомка взагалі неможлива.

Та якщо таки отримали дозвіл, ви не можете літати ближче, ніж за 150 метрів біля групи з 12 людей. Тобто у будь-якому місті це зробити неможливо. Без дозволу аероруху також не можна буде літати над дорогами державного значення, промисловими зонами, електростанціями, залізницею.

Нагадаємо, газета Голос України 13 червня оприлюднила закон України Про Вищий антикорупційний суд, ухвалений Верховною Радою 7 червня.

Опубліковано Червень, 14 в 16:25



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