До України після пересадки серця і легенів повернулась Юлія Кавій

Перші кроки на рідній землі робить Юлія Кавій. Жінка 8 місяців провела в Індії. Їй там пересадили серце і легені.

4 роки тому, після пологів, жінка захворіла пневмонією. Почала задихатися. Коли звернулась до медиків, ті поставили діагноз – легенева гіпертензія. Це недуга, яка впливає на судини, що несуть кров від серця до легень.

Операцію Юлії зробили за програмою міністерства охорони здоров’я України. Звідти виділили 147 тисяч доларів. Все пройшло успішно й тепер уже новими легенями Юля вдихає львівське повітря.

Вже сьогодні жінка пройшла ретельне обстеження та здала аналізи. Каже задухи немає, води в легенях теж не відчуває. Єдине відчуття, що переслідує її – страх.

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І так щодва тижні. Раніше коштами Юлі допомагали благодійники. За увесь період лікування в Індії, співвітчизники Юлі зібрали для неї майже 70 тисяч гривень.

Однак тепер після операції – жінка вже не хвора на легеневу гіпертензію і тому фонд не може їй більше допомагати. Стаціонарного лікування вона теж не потребує, каже лікар Микола Коник.

Тому платити за все доведеться самотужки. Безкоштовно Юлі надаватимуть лише ліки для зміцнення імунітету. Та поки дорослі вирішують надважливі питання, є ті, хто чекав Юліного одужання якнайбільше. Вже сьогодні свою маму здоровою побачать 5 дітлахів.

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Опубліковано Липень, 30 в 21:54



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